Усик - Дюбуа 2: букмекери назвали переможця супербою

Напередодні бою Усик – Дюбуа 2 букмекери визначилися з фаворитом, а також спрогнозували як саме може закінчитися боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона у хевівейті.

Докладніше про очікувані результати реваншу між Усиком і Дюбуа – в матеріалі РБК-Україна .

Прогноз букмекерів: Усик – явний фаворит

Перед реваншем між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа 19 липня в Лондоні букмекерські контори одностайно віддають перевагу українському спортсмену.

Коефіцієнти на перемогу Усика варіюються в межах 1,3-1,4, це означає 75-85% шансів на користь українця.

Водночас на перемогу Даніеля Дюбуа з Британії ставки приймаються з набагато вищими коефіцієнтами – від 3,4 до 4,3 (це 15-25% вірогідності перемоги).

Нічия вважається найменш імовірним результатом реваншу й оцінюється коефіцієнтом 17-20.

Як може завершитися бій

Переважна більшість прогнозів пророкує перемогу Усику за очками, або нокаутом/ технічним нокаутом.

Загалом ставки на поєдинок наступні (чим нижчий коефіцієнт, тим більше ймовірність події):

Перемога Усика за очками: 2,1-2,85;

Перемога Усика технічним/раннім нокаутом: 2,5-3;

Поєдинок триватиме понад 9 раундів: 1,8-2 – тобто букмекери очікують довгий поєдинок;

Перемога Дюбуа нокаутом: 5,5-7;

Перемога Дюбуа за очками (близько 12).

Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа напередодні реваншу (GettyImages)

Що кажуть експерти про фаворитів

Експерти з боксу також переважно схиляються на бік Олександра Усика, хоча й визнають потенціал британця Даніеля Дюбуа.

Вони наголошують на психологічній перевазі Усика після перемоги над Ф'юрі та першої перемоги над Дюбуа. Проте застерігають від недооцінки Дюбуа, який, за їхніми словами, буде вмотивований максимально.

Тайсон Ф'юрі, який вже програв українцю, кілька разів натякав, що Усик – надзвичайно складний суперник.

Відомий тренер Тедді Атлас зазначив, що Усик має перевагу у досвіді та техніці, а Дюбуа потрібно показати щось кардинально нове, щоб змінити результат першого бою.

"Шанс Дюбуа – це один сильний удар, але Усик надто розумний для цього", – вважає експерт.

При цьому легендарний боксер Леннокс Льюїс Леннокс відзначив, що за час, що минув з першого поєдинку, Дюбуа значно зміцнів фізично, набрав досвіду і готовий до перемоги. Льюїс вважає, що у Дюбуа є всі шанси виграти реванш і стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

Головне про бій Усик – Дюбуа 2

19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Вечір боксу стартує о 19:00 за київським часом, а головний бій – близько 23:30.

Очікується понад 90 тисяч глядачів. Боксери вийдуть на ринг, щоб позмагатися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Усик володіє трьома поясами: WBA, WBO і WBC, а Дюбуа – титулом IBF. Переможець об’єднає всі чотири головні пояси.

Олександр Усик має шанс увійти в історію як боксер, який вдруге став абсолютним чемпіоном у хевівейті. Для Даніеля Дюбуа це спроба реваншу за поразку у 2023 році, що супроводжувалась суперечками.