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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про масштабну повітряну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Де оголошено тривогу

Станом на 13:47, повітряну тривогу оголосили по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородської області.

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 14:18, в усіх областях України, окрім Донецької, оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Атака на Україну у ніч на 15 березня 

У ніч на 15 березня російські терористи атакували України: 

  • 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400; 
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-59; 
  • 27-ма ударними БпЛА типу Shahed. 

Дрони були запущені з території Приморсько-Ахтарську, Курської області Російської Федерації. 

Під час бойової роботи було знищено 27 БпЛА у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської й низки інших областей. 

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