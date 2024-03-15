В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Про масштабну повітряну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Де оголошено тривогу
Станом на 13:47, повітряну тривогу оголосили по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:47 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородської області.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 14:18, в усіх областях України, окрім Донецької, оголосили про відбій повітряної тривоги.
У ніч на 15 березня російські терористи атакували України:
Дрони були запущені з території Приморсько-Ахтарську, Курської області Російської Федерації.
Під час бойової роботи було знищено 27 БпЛА у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської й низки інших областей.
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