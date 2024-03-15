В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Де оголошено тривогу

Станом на 13:47, повітряну тривогу оголосили по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородської області.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:18, в усіх областях України, окрім Донецької, оголосили про відбій повітряної тривоги.

Атака на Україну у ніч на 15 березня

У ніч на 15 березня російські терористи атакували України:

7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59;

27-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Дрони були запущені з території Приморсько-Ахтарську, Курської області Російської Федерації.

Під час бойової роботи було знищено 27 БпЛА у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської й низки інших областей.