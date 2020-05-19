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Ущерб авиакомпаний от COVID-19 продолжится до 2023 года, - отчет

Новости » Экономика     19.05.2020 - 14:59
Ущерб авиакомпаний от COVID-19 продолжится до 2023 года, - отчет
Фото: самолет в воздухе (pixabay.com)

Усугубят ситуацию карантинные ограничения по прилету в страну

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала новый отчет, в котором говорится, что ущерб авиакомпаний продолжится как минимум до 2023 года. Причем наиболее пострадают дальние рейсы.

Об этом сообщает ресурс Lonely Planet.

Как отмечается, когда начнется восстановление, ожидается, что оно будет во внутренних перевозках, и, по оценкам IATA, пассажиропоток не восстановится до докризисного уровня, по крайней мере, до 2023 года. Ожидается, что мировой пассажирский спрос в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года. и на 32% ниже, чем прогноз, сделанный в октябре 2019 года.

Организация также считает, что карантинные меры по прибытии человека в определенную страну еще больше повредят авиаперевозкам, причем 69% недавних путешественников, которые были опрошены, заявили, что они не будут рассматривать поездки, если для этого потребуется 14-дневный карантинный период.

"IATA настоятельно призывает правительства найти альтернативы по сохранению или введению карантинных мер после прибытия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ЕС 11 стран согласовали правила туристических поездок летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Министры договорились о четырех руководящих принципах.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина запустит регулярные авиаперевозки в те страны, которые согласятся.

Автор: Максим Зайченко

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