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Уровень смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 13:05
Уровень смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%
Фото: в Украине назвали показатели смертности от COVID-19 (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Украину спас своевременный карантин

Показатели смертности от коронавируса в Украине колеблются от 2,7% до 2,9%. Данный уровень является одним из самых низких в Европе.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании обсудили условия перехода к адаптивному карантина. По словам Шмыгаля, карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с COVID-19, на что указывает не только статистика распространения в других странах, но и уровень смертности.

Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подчеркнул на совещании Владимир Зеленский.

Напомним, по состоянию на 21 мая число зараженных в Украине приближается к 20 тысячам. При этом за сутки заболели еще 476 человек и 15 пациентов умерли. Выздоровели еще 272 человека. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 579 летальных случаев.

Отметим, британская фармацевтическая компания AstraZeneca обещает вакцину от коронавируса уже в сентябре 2020 года, на разработку которой США выделили более 1 млрд долларов.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины карантинпреступленияКоронавирус
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