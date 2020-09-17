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Уровень передачи COVID-19 в Европе вызывает беспокойство, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство. Еженедельное количество новых случаев коронавируса превысило 300 тысяч за минувшую неделю, что выше, чем было зарегистрировано во время первого пика в марте.

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Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает The Mirror.

На фоне второй волны коронавируса в таких странах, как Испания и Франция, Ханс Клюге заявил, что более половины европейских стран сообщили о 10% росте случаев заболевания за последние две недели.

При этом он отметил, что строгие карантинные меры привели к снижению числа зараженных COVID-19 - до "рекордно низкого уровня" в июне. Но с тех пор, как ограничения были ослаблены, число случаев заболевания быстро растет в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ ожидают увеличение числа летальных случаев от коронавируса в Европе в октябре - ноябре.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.

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