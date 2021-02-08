UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уровень доверия украинцев к официальной статистике по COVID-19 упал до 20%

Автор: Александр Белоус

В начале 2021 года две трети населения Украины (67%) в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Доверяют только 19% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Популярные новости
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика, по мнению респондентов, занижает число инфицированных (39%), реже - с завышением таких данных (28%).

Как отмечают авторы исследования, в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре 2020 удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составлял 58% взрослого населения Украины, то в январе текущего года он вырос до 67%. Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Как сообщало РБК-Украина по официальной информации, за январь-ноябрь 2020 от COVID-19 умерло 14 534 украинцев,

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросКоронавирус
Читайте также
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной вакцинации от COVID в Украине
В Украине будут вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО: когда начнется
Прогноз погоды