УПЛ: "Олександрія" з голом екс-динамівця здолала "Колос" та знову відірвалась від "Шахтаря"

"Олександрія" перемогла на виїзді ковалівський "Колос" у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги та збільшила перевагу над донецьким "Шахтарем" у боротьбі за медалі.

УПЛ, 20-й тур

"Колос" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Шепелєв, 42

Олександрійці в минулому турі поступились у важливому з точки зору суперечки за нагороди УПЛ матчі донецькому "Шахтарю". Після цього "гірники" випередили підопічних Руслана Ротаня з втраченими очками ("Шахтар" має гру в запасі). Але після вчорашньої нічиєї чинних чемпіонів у гри з "Кривбасом", "містяни" отримали шанс знову відновити перевагу над донеччанами. Для цього треба було переграти на виїзді "Колос".

Гості одразу взялися до справи, зі стартових хвилин стали грати першим номером. Вже на 10-й хвилині ледь не отримали шанс на пенальті. Асистенти викликали арбітра в полі Олександра Шандора до екрану VAR, щоб той переглянув епізод, в якому Демченко наступив на ногу Безеррі в штрафному "Колоса". Але суддя вирішив 11-метровий не призначати.

"Олександрія" довго не могла втілити перевагу в гол, а прорвало гостей вже в кінцівці тайму. На 42-й хвилині Цара з флангу зряче віддав у центр штрафного на Шепелєва і екс-динамівець, який поповнив лави "містян" взимку, забив свій перший гол за нову команду.

А буквально в наступній атаці "Олександрія" могла забити вдруге: м'яч після удару Цари влучив у стійку.

По перерві "Колос" трохи вирівняв гру. Та й "Олександрія" вже не стільки думала про атаку, скільки про збереження переможного рахунку. Моментів у обох команд було обмаль. Хоча господарі мали непоганий шанс зіпсувати настрій олександрійцям. На 73-й хвилині перший же момент "Колоса" в матчі міг стати результативним. Болівар, який всю гру пробігав без м'яча, відгукнувся на подачу з флангу та головою пробив у дальній кут. Був дуже близьким до цілі, але все ж таки у ворота не влучив.

Підопічні Ротаня набрали 44 очка та зміцнили своє положення на другій сходинці таблиці УПЛ. Тепер вони випереджають "Шахтар" на чотири пункти. Відставання від лідера – "Динамо" становить шість балів.