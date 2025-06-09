Упав з другого ярусу: що відомо про трагедію у фіналі Ліги націй

Що відомо про трагедію у фіналі Ліги націй

Трагедія сталася на "Альянц Арені" в Мюнхені наприкінці гри (в першому екстра-таймі матчу) - уболівальник випав із другого ярусу головної трибуни.

Це сталося просто перед очима міжнародних коментаторів, які були у шоці від побаченого.

Медики оперативно прибули на місце й надавали невідкладну допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося.

"На мюнхенській арені сталася надзвичайна ситуація, і, попри всі зусилля лікарів, людина, на жаль, померла о 00:06 (за центральноєвропейським часом). Наші думки з родиною загиблого у цей важкий момент", - йдеться в повідомленні УЄФА.

Як повідомляють ЗМІ, фанат із Німеччини впав з висоти приблизно восьми метрів.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте почав свою післяматчеву пресконференцію зі слів співчуття.

"Хочу висловити свої співчуття родині вболівальника, який загинув. Це змушує нас переосмислити, що справді важливо в житті", - сказав він.

Зробив заяву також і футболіст збірної Португалії Нуно Мендеш, якого визнали найкращим гравцем матчу.

"Хочу висловити співчуття родині фаната, який помер. Ця подія затьмарила нашу сьогоднішню перемогу", - прокоментував він.