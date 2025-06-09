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Упав з другого ярусу: що відомо про трагедію у фіналі Ліги націй

Понеділок 09 червня 2025 12:06
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Упав з другого ярусу: що відомо про трагедію у фіналі Ліги націй На матчі Португалія - Іспанія сталася трагедія (фото: x.com/iMiaSanMia)
Автор: Дмитро Войналович

Під час фіналу Ліги націй між Португалією та Іспанією на трибунах трапилася трагедія - загинув уболівальник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву УЄФА, опубліковану ESPN.

Що відомо про трагедію у фіналі Ліги націй

Трагедія сталася на "Альянц Арені" в Мюнхені наприкінці гри (в першому екстра-таймі матчу) - уболівальник випав із другого ярусу головної трибуни.

Це сталося просто перед очима міжнародних коментаторів, які були у шоці від побаченого.

Медики оперативно прибули на місце й надавали невідкладну допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося.

"На мюнхенській арені сталася надзвичайна ситуація, і, попри всі зусилля лікарів, людина, на жаль, померла о 00:06 (за центральноєвропейським часом). Наші думки з родиною загиблого у цей важкий момент", - йдеться в повідомленні УЄФА.

Як повідомляють ЗМІ, фанат із Німеччини впав з висоти приблизно восьми метрів.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте почав свою післяматчеву пресконференцію зі слів співчуття.

"Хочу висловити свої співчуття родині вболівальника, який загинув. Це змушує нас переосмислити, що справді важливо в житті", - сказав він.

Зробив заяву також і футболіст збірної Португалії Нуно Мендеш, якого визнали найкращим гравцем матчу.

"Хочу висловити співчуття родині фаната, який помер. Ця подія затьмарила нашу сьогоднішню перемогу", - прокоментував він.

Як пройшов матч Португалія - Іспанія

У першому таймі ініціативу захопила Іспанія. На 21-й хвилині рахунок відкрив Мартін Субіменді. Португалія швидко відповіла - Нуну Мендеш зрівняв рахунок після яскравого сольного проходу. Проте на останніх хвилинах першої половини Мікель Оярсабаль знову вивів Іспанію вперед - 2:1.

Другий тайм ознаменувався поверненням головного ветерана турніру - 40-річний Кріштіану Роналду відзначився голом на 60-й хвилині та зрівняв рахунок. Після цього гра перейшла в овертайм, де команди не змогли визначити переможця.

У серії пенальті долю матчу вирішив сейв португальського воротаря Діого Кости, який відбив удар Альваро Морати. Вирішальний постріл реалізував Рубен Невеш, принісши Португалії другий трофей Ліги націй в історії.

Нагадаємо, що нещодавно у Британії авто в’їхало в натовп фанатів "Ліверпуля", які святкували перемогу в АПЛ

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