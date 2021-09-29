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United Airlines уволит почти 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться

Новина українською →
США , Среда 29 сентября 2021 19:11
United Airlines уволит почти 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться Фото: United Airlines уволила 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская авиакомпания United Airlines планирует уволить 593 сотрудника из-за невыполнения требований касаемо обязательной вакцинации. Это около 3% от всех работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еще в начале августа компания стала первым авиаперевозчиком Штатов, который потребовал обязательной вакцинации против коронавируса от своих работников.

Согласно заявлению компании, 593 сотрудника отказались от прививки.

"Это было невероятно сложное решение, но безопасность нашей команды всегда была нашей первоочередной задачей", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что работники еще имеют возможность сохранить свои рабочие места, если они вакцинируются до официального решения об увольнении.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что United Airlines планирует обязать своих работников вакцинироваться.

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Соединенные Штаты Америки Вакцинация
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