United Airlines уволит почти 600 сотрудников из-за отказа вакцинироваться

Американская авиакомпания United Airlines планирует уволить 593 сотрудника из-за невыполнения требований касаемо обязательной вакцинации. Это около 3% от всех работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Еще в начале августа компания стала первым авиаперевозчиком Штатов, который потребовал обязательной вакцинации против коронавируса от своих работников.

Согласно заявлению компании, 593 сотрудника отказались от прививки.

"Это было невероятно сложное решение, но безопасность нашей команды всегда была нашей первоочередной задачей", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что работники еще имеют возможность сохранить свои рабочие места, если они вакцинируются до официального решения об увольнении.