Уникайте цих 5 помилок під час обіду, якщо хочете схуднути

Яких помилок уникати

Пропускати прийом їжі на обід

Відмова від обіду через те, що ви занадто зайняті на роботі або намагаєтеся схуднути, може завдати вам більше шкоди, ніж користі.

Коли між прийомами їжі занадто багато часу, рівень цукру в крові падає. Тому це може спричинити головний біль, туман у голові та зробити вас дратівливими.

Крім того, ви відчуватимете сильний голод, що ускладнить контроль над споживанням їжі під час вечері. Пропуск прийомів їжі, таких як обід, також може посилити тягу до нездорової їжі.

Обідати з телефоном

Коли ми дивимося у телефон, увага розсіюється, і ми не концентруємося на процесі їжі. Через це можна переїсти або, навпаки, недоотримати поживних речовин, бо не відчуваємо, скільки вже з’їли.

Їжа, яку споживаємо в стресі чи поспіху (а телефон часто це викликає), гірше перетравлюється. Повільне, усвідомлене пережовування сприяє кращому засвоєнню.

Не планувати меню на обід

Якщо ви заздалегідь визначитеся, що їсти, наприклад, принесете обід з дому або замовлятимете його заздалегідь в улюбленому ресторані, це допоможе споживати менше калорій.

Без плану легко з’їсти занадто багато або навпаки - недостатньо. Обидва варіанти порушують баланс поживних речовин і можуть викликати дискомфорт.

Переїдання

Пропуск сніданку з бажанням схуднути призводить до переїдання в обід.

Пропуск сніданку змінює ритм обміну речовин. Організм починає "економити" енергію, а потім, отримавши велику порцію їжі, може відкладати її у вигляді жиру.

Після великого обіду можливі слабкість або сонливість, але згодом знову може прийти сильний голод, що призводить до ще одного переїдання. Найкращий варіант - це сніданок зі збалансованим поєднанням складних вуглеводів, білка та корисних жирів.

Обід з низьким вмістом білка та клітковини

Якщо ви намагаєтеся схуднути, то розумним рішенням буде вживання достатньої кількості клітковини та білка у раціоні. Це може допомогти з відчуттям ситості та підтримувати м’язову масу навіть коли наш організм втрачає вагу.

Вживання достатньої кількості клітковини також може сприяти цілям щодо схуднення, допомагаючи довше відчувати ситість.

Кращий час для обіду

Найкраще обідати приблизно через 3-4 години після сніданку, тобто зазвичай це близько 12:00-13:00 дня. Але це залежить від режиму дня і відчуття голоду.

Головне - не голодувати занадто довго, щоб не переїдати, і надавати організму достатньо енергії для роботи.

Після сніданку організм споживає поживні речовини, щоб мати енергію для ранкових справ. Через 3-4 години запаси цієї енергії починають знижуватися, тому обід допомагає поповнити ресурси. Регулярне харчування допомагає тримати стабільний рівень глюкози, що підтримує концентрацію і гарний настрій.