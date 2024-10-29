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Унікальна операція: в Україні пересадили частину печінки 5-місячній дитині (фото)

Фото: 5-місячний Матвій з мамою (НДСЛ "Охматдит")
Автор: Тетяна Веремєєва

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" виконали першу в Україні моносегментну трансплантацію печінки від дорослого до п’ятимісячного малюка. Частину своєї печінки хлопчику на ім'я Матвій віддала його мама, це було єдиним шансом на порятунок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на НДСЛ "Охматдит".

Матвій народився передчасно на 36-му тижні вагітності з рідкісною патологією – біліарною атрезією, коли жовчний міхур і жовчні протоки відсутні, що викликає накопичення токсинів і швидко призводить до цирозу печінки.

Лікарі зазначають, що дитина потрапила до "Охматдиту" у чотири місяці в критичному стані, вже із нирковою недостатністю. Протягом тижня команда медиків боролася за його життя, застосовуючи спеціальне обладнання для підтримки функцій печінки та нирок, а після стабілізації стану прийняла рішення про трансплантацію. Для планування операції українські лікарі консультувалися з фахівцями з Японії та Кореї.

"Ми пересадили сегмент печінки, що відповідав особливостям організму Матвія, з урахуванням ваги й фізіології. Донором стала його мама, чия частка печінки – 118 грамів – ідеально підійшла", – пояснив хірург-трансплантолог Олег Годік.

 

Операція тривала майже добу. Реабілітація Матвія була непростою, і лише на третій день після трансплантації мама вперше побачила сина.

У понеділок, 28 жовтня, Матвія виписали додому. Найближчі пів року він регулярно проходитиме обстеження під контролем лікарів "Охматдиту", які стежитимуть за станом хлопчика й коригуватимуть показники здоров'я.

Нагадаємо, в Україні особи, які доглядають за хворою дитиною, можуть отримати грошову допомогу від держави. Право на таку підтримку має один із батьків, опікун чи піклувальник, якщо у дитини діагностовано тяжкі порушення, зокрема перинатальні ураження нервової системи, рідкісні захворювання, онкологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, діабет I типу, тяжкі психічні розлади, захворювання нирок IV ступеня або якщо дитині потрібна трансплантація органів чи паліативна допомога. РБК-Україна розповідало, як отримати грошову допомогу.

Також ми розповідали, що у Львові хірурги успішно провели операцію новонародженій дівчинці, яка мала крижово-куприкову тератому – таку саму пухлину, з якою 32 роки тому народилася її мама.

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