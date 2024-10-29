Унікальна операція: в Україні пересадили частину печінки 5-місячній дитині (фото)

Матвій народився передчасно на 36-му тижні вагітності з рідкісною патологією – біліарною атрезією, коли жовчний міхур і жовчні протоки відсутні, що викликає накопичення токсинів і швидко призводить до цирозу печінки.

Лікарі зазначають, що дитина потрапила до "Охматдиту" у чотири місяці в критичному стані, вже із нирковою недостатністю. Протягом тижня команда медиків боролася за його життя, застосовуючи спеціальне обладнання для підтримки функцій печінки та нирок, а після стабілізації стану прийняла рішення про трансплантацію. Для планування операції українські лікарі консультувалися з фахівцями з Японії та Кореї.

"Ми пересадили сегмент печінки, що відповідав особливостям організму Матвія, з урахуванням ваги й фізіології. Донором стала його мама, чия частка печінки – 118 грамів – ідеально підійшла", – пояснив хірург-трансплантолог Олег Годік.

Операція тривала майже добу. Реабілітація Матвія була непростою, і лише на третій день після трансплантації мама вперше побачила сина.

У понеділок, 28 жовтня, Матвія виписали додому. Найближчі пів року він регулярно проходитиме обстеження під контролем лікарів "Охматдиту", які стежитимуть за станом хлопчика й коригуватимуть показники здоров'я.