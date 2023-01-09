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Унікальна операція. Лікарі видалили з тіла військового гранату ВОГ, яка не розірвалася

Фото: лікарі видалили з тіла військового гранату ВОГ, яка не розірвалася (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські лікарі під наглядом саперів провели унікальну операцію - видалили з тіла військового гранату ВОГ, яка не розірвалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр.

"Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця", - написала Маляр.

Зазначено, що її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.

За словами Маляр, оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Львові лікарі без світла прийняли пологи та врятували дівчинку з кровотечею.

Також раніше ми писали, що українські хірурги без електроенергії провели операцію на серці.

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