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Уничтожает коронавирус на поверхности. В Китае создали "антиковидную" сталь

Автор: Мария Кучерявец

В Китае ученые из Университета Гонконга разработали первую нержавеющую сталь, которая способна уничтожать коронавирус на своей поверхности. В частности, она может "побороть" вирус на 99,7% за три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание HKET.

Так, ученые изменили химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, что имеет антибактериальные свойства.

Указано, что такой металл разработали для его использования в кнопках лифта, дверных ручках, перилах и т. п, чтобы уменьшить распространение вирусов через непрямой контакт.

Вместе с тем, по утверждению исследователей, новый металл способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но и птичий грипп, а также кишечную палочку.

Как добавил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, который руководил исследованием, сейчас изучается, насколько такой металл эффективен против нового штамма коронавируса "Омикрон".

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