UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Умершая от коронавируса женщина стала депутатом парламента Ирака

Автор: Артур Родивилов

В парламент Ирака прошла жительница Багдада Ансам Мануэль. Она умерла от коронавируса почти за два месяца до выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya‎.

Факт участия умершего кандидата вызвал острую критику в обществе, а иракских властей обвинили в фальсификациях. Тогда в дискуссию пришлось вмешаться родным Мануль, которые и объяснили гражданам произошедшее.

Мануэль баллотировалась в парламент республики в качестве независимого кандидата в столице Ирака и набрала почти 2400 голосов. Летом этого года женщина заразилась и провела в больнице 35 дней, а позже умерла.

Однако организаторы выборов не успели убрать ее из бюллетеней и она осталась в списке кандидатов. Некоторые из проголосовавших просто не знали о смерти кандидата, а сторонники проголосовали, чтобы почтить память Манэуль.

Отмечается, что по иракским законам ее место в парламенте займет кандидат, занявший второе место на выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак