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Умєров провів продуктивні переговори з міністром оборони Польщі: про що говорили

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговорив з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі.

"Провів продуктивну розмову з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав колегу з нещодавнім призначенням", - пише міністр. 

Про що говорили: 

  • Умєров проінформував міністра оборони Польщі щодо ситуації на фронті, а також нещодавніх терористичних обстрілів з боку Росії; 
  • міністр оборони України подякував за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях сил і засобів. Це сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Варшави; 
  • Україна запросила міністра оборони Польщі відвідати Київ. 

Допомога Україні від Польщі

Польща є однією з країн, яка після широкомасштабного вторгнення Росії на територію Україну активно підтримувала нашу державу. Варшава надала Києву військову та економічну допомогу, а також виступила з підтримкою щодо запрошення України в НАТО.

В грудні Дональд Туск офіційно став новим прем'єр-міністром Польщі. Пізніше він заявив, що його країна вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.

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