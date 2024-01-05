Умєров провів продуктивні переговори з міністром оборони Польщі: про що говорили

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговорив з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі.
"Провів продуктивну розмову з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав колегу з нещодавнім призначенням", - пише міністр.
Про що говорили:
Польща є однією з країн, яка після широкомасштабного вторгнення Росії на територію Україну активно підтримувала нашу державу. Варшава надала Києву військову та економічну допомогу, а також виступила з підтримкою щодо запрошення України в НАТО.
В грудні Дональд Туск офіційно став новим прем'єр-міністром Польщі. Пізніше він заявив, що його країна вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.
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