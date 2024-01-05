Умєров провів продуктивні переговори з міністром оборони Польщі: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі.

"Провів продуктивну розмову з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав колегу з нещодавнім призначенням", - пише міністр.

Про що говорили:

Умєров проінформував міністра оборони Польщі щодо ситуації на фронті, а також нещодавніх терористичних обстрілів з боку Росії;

міністр оборони України подякував за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях сил і засобів. Це сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Варшави;

Україна запросила міністра оборони Польщі відвідати Київ.

Допомога Україні від Польщі

Польща є однією з країн, яка після широкомасштабного вторгнення Росії на територію Україну активно підтримувала нашу державу. Варшава надала Києву військову та економічну допомогу, а також виступила з підтримкою щодо запрошення України в НАТО.

В грудні Дональд Туск офіційно став новим прем'єр-міністром Польщі. Пізніше він заявив, що його країна вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.