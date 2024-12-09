Умеров і Остін провели телефонну розмову: говорили про наступний "Рамштайн"

За словами генерал-майора Пета Райдера, міністри обговорили останні події на полі бою та допомогу США у сфері безпеки України.

"Міністр Остін поінформував міністра Умерова про допомогу США у сфері безпеки, спрямованої на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією", - сказав Райдер.

Окрім цього, представники держав обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку нашої країни з боку міжнародних партнерів.

Також глави оборонних відомств пообіцяли підтримувати тісний контакт.