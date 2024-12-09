Умеров і Остін провели телефонну розмову: говорили про наступний "Рамштайн"
У неділю 8 грудня глави оборотних відомств США та України, Ллойд Остін та Рустем Умеров, провели телефонну розмову. Сторони обговорили планування наступного "Рамштайну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
За словами генерал-майора Пета Райдера, міністри обговорили останні події на полі бою та допомогу США у сфері безпеки України.
"Міністр Остін поінформував міністра Умерова про допомогу США у сфері безпеки, спрямованої на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією", - сказав Райдер.
Окрім цього, представники держав обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку нашої країни з боку міжнародних партнерів.
Також глави оборонних відомств пообіцяли підтримувати тісний контакт.
Нагадаємо, що тиждень тому Остін і Умеров теж обговорювали підготовку до нового "Рамштайну".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в листопаді міністр оборони України Рустем Умеров підкреслив важливість роботи формату "Рамштайн". Він висловив сподівання, що підтримка України при адміністрації президента США Дональда Трампа збережеться.
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