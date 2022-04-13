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Умерла Лариса Хоролец, первый министр культуры Украины

Фото: Лариса Хоролец (Игорь Рубцов / facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Умерла актриса и драматург, политик, первый министр культуры Украины Лариса Хоролец в возрасте 73 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства культуры и информационной политики Украины.

Причина смерти Ларисы Ивановны не уточняется.

"Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первого министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса", - говорится в сообщении.

Также в министерстве выразили искренние соболезнования ее близким и родным.

Биография: Лариса Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве, и уже в 9-летнем возрасте дебютировала в кино, снявшись в ленте "Партизанская искра".

Актерскому мастерству училась в Киевском институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (окончила в 1970 году). Работала в театрах "Слово", театре им. И. Карпенко-Карого, была членом Союза писателей Украины. С 1988 года - Народная артистка УССР.

Хоролец была министром культуры УССР с 7 июля 1991 года, а с 24 августа - министром культуры Украины. На этом посту работала по 17 ноября 1992 года.

После была гендиректором Центра "Украинский дом" при Кабмине, возглавляла Фонд национального возрождения. Была членом президиума Национального совета Конгресса украинской интеллигенции, председателем комиссии по культуре, атташе по культуре посольства Украины в Германии. С 2017 года была постоянным бессменным председателем жюри Всеукраинского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Гранд-талант".

Лариса Хоролец (фото: facebook.com/MKIPUkraine)

Напомним, в 2021-м году 27 ноября умерла бывший глава МОН Украины Любомира Мандзий после тяжелой болезни.

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Министерство культуры