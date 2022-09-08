Умерла королева Британии Елизавета II

8 сентября после проведения оценки здоровья королевы, врачи рекомендовали ей остаться под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал. Четверо ее детей - принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвар - приехали к королеве.

Над Букингемским дворцом приспустили флаг Великобритании из-за смерти королевы.

Беспокойство по поводу здоровья королевы возникло в октябре, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и осталась на ночь в больнице. С тех пор было несколько посещений больницы, но они были амбулаторными.

6 сентября Елизавета II встретилась с Борисом Джонсоном и Лиз Трасс, но они приехали в Балморал, нарушив традицию встреч премьер-министров, покидающих должность и вступающих на нее в Букингемском дворце.

Королева также отказалась от участия в онлайн-заседании Тайного совета 7 сентября после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

Биография

Будущая королева Елизавета Александра Мария родилась 21 июня 1926 года в семье графов Йоркских. Спустя 10 лет ее отец Георг взошел на престол после отречения своего брата Эдуарда VIII.

Как старший ребенок в семье Елизавета стала наследницей монаршего титула. Она получила домашнее образование под руководством своей матери Елизаветы Боуз-Лайон и гувернантки.

Во время Второй мировой войны вступила в женский отряд самообороны, прошла курс водителя-механика санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта. Формально Елизавета была первым членом королевской семьи, служившим в армии.

В феврале 1952 года король Георг VI скончался, и Елизавета была провозглашена новым монархом Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.

Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Церемония впервые транслировалась по телевидению в прямом эфире.

За время правления Елизаветы полномочия монарха Великобритании значительно сократились в результате реформ политической системы, а многие земли, которые были под властью Короны, обрели независимость.

В последние десятилетия королева преимущественно выполняла представительские функции для поддержания авторитета королевства на мировой арене, при этом оставаясь политически нейтральной. Основными обязанностями королевы Елизаветы на престоле были дипломатические визиты в другие страны, прием послов, встречи с представителями государственной власти, чтение ежегодных посланий в правительстве, вручение наград и прочее.

Однако также формальной обязанностью королевы было право роспуска парламента и назначение премьер-министров. За годы своего царствования Елизавета успела поработать с 14 премьерами, среди которых Уинстон Черчилль, Гарольд Уилсон, Маргарет Тэтчер и другие.

Британская королева вела активную благотворительную деятельность, была попечителем более 500 общественных организаций.

Государства под правлением Елизаветы

На момент смерти Елизавета была монархом 15 государств (Королевств Содружества): Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Великобритания, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка.

В начале царствования Елизаветы под властью Короны находились также Пакистан, Цейлон, Южная Африка и другие земли, входившие в состав британских колоний и доминионов. Начиная с 60-х годов многие из них стали независимыми и отказались от монархии

Семья и частная жизнь королевы

В 21 год Елизавета вышла замуж 26-летнего Филиппа Маунтбеттена - принца Греческого и Датского. Филипп был праправнуком английской королевы Виктории и приходился четвероюродным братом Елизавете.

Филипп принимал участие во Второй мировой войне, был лейтенантом военно-морского флота. В военные годы роман влюбленных продолжался в переписке, а их свадьба состоялась в ноябре 1947 года.

Этот королевский брак стал самым продолжительным в мировой истории - супруги прожили вместе 73 года. Филипп скончался 9 апреля 2021 года, не дожив 2 месяца до своего 100-летнего юбилея.

У Елизаветы и Филиппа родилось 4 детей, а также было 8 внуков и 10 правнуков. Наследником королевского титула стал первенец пары - принц Уэльский Чарльз (1948 г.р.). В 1950 году родилась единственная дочь королевы - принцесса Анна. Спустя 10 лет Елизавета родила третьего ребенка - принца Эндрю, герцога Йоркского. В 1964 году появился на свет принц Эдвард, граф Уэссекский.

У британской королевы было несколько хобби помимо путешествий, в которые она ездила как с официальными визитами, так и в частном порядке (посетила более 130 стран).

Ее интересовали верховая езда, фотография, а также Елизавета увлекалась разведением собак. Любимой породой королевы была корги. Первый щенок-корги по кличке Дуки появился у нее в 1933 году. Всего за время своего царствования она владела более 30 корги, а также разводила спаниелей, лабрадоров.