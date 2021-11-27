Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий

В субботу, 27 ноября, умерла временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. Она скончалась после тяжелой болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook .

"После тяжелой болезни отошла в вечность украинский педагог Любомира Мандзий.

Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки", - написал он.

Отметим, Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

С 1998 по 2001 год училась по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук, а в 2008 - получила ученое звание доцента.

С 2016 по 2019 год работала директором департамента образования и науки Львовской ОГА. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. В марте 2020 года была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки.