Умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский

Сегодня, 6 апреля 2022 года, умер российский политик, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Информацию подтведрил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память", - сказал Володин на заседании Госдумы. Жириновский известен антикраинскими высказываниями, поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и выступал за полномасштабную войну против Украины.