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Умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский

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Москва, Среда 06 апреля 2022 13:12
Умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский Фото: российский политик Владимир Жириновский (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 6 апреля 2022 года, умер российский политик, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Информацию подтведрил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Жириновский известен антикраинскими высказываниями, поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и выступал за полномасштабную войну против Украины.

Напомним, на Жириновского в Украине заведено уголовное дело о финансировании терроризма. Оно касается материальной поддержки так называемых "ЛДНР", в частности, за счет закупки военных внедорожников, которые были задействованы при атаках на украинские подразделения.

Отметим, о смерти Жириновского уже сообщали российские СМИ в марте, но тогда эта информация не подтвердилась.

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