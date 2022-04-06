Умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский
Сегодня, 6 апреля 2022 года, умер российский политик, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Информацию подтведрил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память", - сказал Володин на заседании Госдумы.
Жириновский известен антикраинскими высказываниями, поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и выступал за полномасштабную войну против Украины.
Напомним, на Жириновского в Украине заведено уголовное дело о финансировании терроризма. Оно касается материальной поддержки так называемых "ЛДНР", в частности, за счет закупки военных внедорожников, которые были задействованы при атаках на украинские подразделения.
Отметим, о смерти Жириновского уже сообщали российские СМИ в марте, но тогда эта информация не подтвердилась.
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