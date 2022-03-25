UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о смерти Владимира Жириновского. Новость уже опровергли

Фото: Владимир Жириновский (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 25 марта, российские СМИ сообщили о смерти политика, лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского. Но руководство Государственной думы опровергло новость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Российские СМИ пишут, что смерть наступила в 10:45 по московскому времени.

Обновлено от 11:00

В то же время спикер Государственной думы Вячеслав Володин опровергает данную информацию.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив", - отметил он.

С официальным заявлением уже выступил Минздрав России.

"Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отметим, Жириновский известен своими украинофобскими высказываниями. В 2014 году поддержал оккупацию Крыма и Донбасса, все эти годы выступал за радикальные военные методы в отношении Украины.

Напомним, на Жириновского в Украине завели уголовное дело о финансировании терроризма.

По данным следствия, весной 2014 года он сформировал группу российских депутатов, которые собирали деньги для так называемых "ЛДНР". За счет этих средств террористам поставили шесть военных внедорожников, они были задействованы при атаках на украинские подразделения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЖириновский