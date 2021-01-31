Умер парень, у которого случилась клиническая смерть в школе Запорожья

Фото: больница (pexels)

В Запорожье умер одиннадцатиклассник, который накануне пережил клиническую смерть на переменке. Он находился в реанимации.

Об этом сообщила волонтер Елена Ярошенко в Facebook.

Причины смерти парня неизвестны.

"Сегодня остановилось сердце паренька...ученика 15-й школы. Город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс ... Но он стал ангелом. От имени родителей 15-й школы выражаем соболезнования родным", - отметила волонтер.

Ранее стало известно, в школе Запорожья внезапно 17-летний ученик внезапно перестал дышать и потерял сознание. У подростка случилась клиническая смерть. На место ЧП приехала бригада скорой помощи и врачам удалось реанимировать ребенка.

Как мы сообщали, в Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома. Она заранее готовилась к родам, договорившись с так называемой доулою - "духовной акушеркой", но в процессе возникли осложнения.