Умер монах Киево-Печерской лавры, где зафиксирована вспышка коронавируса

Умер монах Киево-Печерской лавры, в которой на этой неделе была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте лавры.

В сообщении на сайте Лавры указано, что архимандрит Нектарий умер в результате продолжительной болезни.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", - говорится в сообщении.

Отметим, некоторый СМИ сообщают, что монах умер от коронавируса.

Напомним, ранее почти 30 случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в Киево-Печерской лавре.

Отметим, несмотря на карантинные ограничения, в ряде городов Украины богослужения на Вербное воскресенье проходили с присутствием людей. В частности, в Ровно прихожане Свято-Воскресенского собора пришли на воскресную службу с приспущенными масками или вообще без них. Кроме того, они не соблюдали дистанцию, рекомендуемую чтобы остановить распространение коронавируса.