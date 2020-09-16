В Умани усилили карантин на время празднования Рош ха-Шана

В Умани на время празднования иудейского нового года Рош ха-Шана усилят карантинные меры. Они будут действовать до 23 сентября включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, отдел жилищно-коммунального хозяйства установил щиты о запрете купания в водоемах, а также четыре биотуалета в общественных местах.

На нескольких улицах, по которым передвигаются паломники, нанесли маркировку безопасной дистанции.

Также проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования. На 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживает девять автотранспортов.

Ежедневно проводится дезинфекция автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок.

С 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднование, дезинфицируют места общего пользования семи домов КНП "Уманское РЭУ №3".

Также были созданы запасы дезинфицирующих средств, антисептиков для рук, жидкого мыла, спецодежды, средств индивидуальной защиты для работников коммунальных служб. Из городского бюджета на это было выделено 337 тысяч гривен.

Кроме того, представители Международного Благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслава определили количество паломников, которые могут находиться в культовых сооружениях одновременно. Также были установлены информационные табло по противоэпидемических мероприятий. Повсеместно распространяются памятки.

Культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами.

Напомним, в Умань для обеспечения правопорядка прибыли более 500 полицейских из 20 областей.

Кроме того, на время празднования Рош ха-Шана в Умани разместили спецотряд спасателей.