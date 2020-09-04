В Умани у шести хасидов выявили COVID-19

Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)

В Умани у шести хасидов-паломников выявили заражение коронавирусом. В связи с этим местные власти призывают паломников проходить тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает LB.

По его словам, есть большой круг контактных лиц.

По словам Цебрия, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на COVID-19 в клиниках Умани. Он отметил, что пока с выполнением этого требования проблем нет.

"Будет проведено полностью ПЦР-тестирования. При наличии этих справок люди смогут свободно находиться на территории города", - сказал Александр Цебрий.

Напомним, в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года ужесточат карантин на время паломничества хасидов.

Кроме того, в Умани разрабатывают правила карантина для хасидов.

На этой неделе местная полиция перешла на усиленный режим.