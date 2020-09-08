В Умани развернут госпиталь для паломников с COVID-19

На время паломничества в Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь. Также будет открыт изолятор для лиц, которые контактировали с больными.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Черкасской области.

Сообщается, что в такой инфекционный госпиталь будут помещать больных коронавирусом в легкой форме. Также сообщается, что противоэпидемические меры обсудили с представителями благотворительного фонда им. Раби Нахмана.

В частности, участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками карантинных мер на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Кроме того, сообщается, что по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шестеро хасидов

"У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный раввин Украины призвал паломников в Умани срочно сделать ПЦР-тесты, чтобы предотвратить вспышку коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года) Умань посетят около 3 тысяч паломников.