В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержали

В Умани гражданин Израиля устроил стрельбу на улице. В результате инцидента один человек пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
Во вторник, 24 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице.
"В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.
"Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани", - рассказали в полиции.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.