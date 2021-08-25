UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержали

Автор: Тиберий Юрик

В Умани гражданин Израиля устроил стрельбу на улице. В результате инцидента один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Во вторник, 24 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице.

"В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

"Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани", - рассказали в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Фото: полицейские задержали гражданина Израиля (ch.npu.gov.ua)

Напомним, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьУмань