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В Умані будують готель в охоронній зоні могили цадика Нахмана: реакція Мінкульту

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 18:25
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В Умані будують готель в охоронній зоні могили цадика Нахмана: реакція Мінкульту Фото: Незаконне будівництво готелю біля могили цадика Нахмана (Lord_Mountbatten)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконне будівництво готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані - пам’ятки, яка перебуває під державною охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МКСК.

Незаконне будівництво поблизу могили цадика Нахмана: Міністерство культури реагує

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звернуло увагу на факт незаконного будівництва п’ятиповерхового готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані, яка є важливим місцем паломництва для єврейської громади.

Пам’ятка під державною охороною

Могила цадика Нахмана внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний статус (№ 4606-Чк). Відповідно до закону, будь-яке будівництво в охоронній зоні має відповідати нормам Закону України "Про охорону культурної спадщини". МКСК вже відмовило в погодженні проєкту будівництва через невідповідність архітектурних рішень вимогам охорони культурної спадщини.

Зазначені земельні ділянки потрапляють до зон охорони державного історико-архітектурного заповідника "Стара Умань", історико-культурного центру брацлавських хасидів і центрально-міського історичного ареалу Умані. У цих зонах заборонено будівництво, земляні роботи та будь-які дії, які можуть порушити збереження пам’ятки або змінити традиційний характер середовища.

Рішучі дії для захисту пам’ятки

МКСК у співпраці з Черкаською обласною військовою адміністрацією та іншими органами державної влади продовжує вживати заходів для припинення незаконних робіт. Будівництво, яке не відповідає законодавству, ставить під загрозу збереження унікальної культурної спадщини, і влада наполягає на дотриманні встановлених правил.

Розвиток ситуації навколо цієї пам’ятки залишається під контролем МКСК, яке закликає суворо дотримуватися законодавства для захисту історичних цінностей України.

Нагдаємо, що на території археологічної пам'ятки національного значення городища "Велике Ходосівське" - ведуться незаконні будівельні роботи, що загрожують його безпеці. Київська ОДА та прокуратура розпочали розслідування.

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