В Умані будують готель в охоронній зоні могили цадика Нахмана: реакція Мінкульту
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконне будівництво готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані - пам’ятки, яка перебуває під державною охороною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МКСК.
Незаконне будівництво поблизу могили цадика Нахмана: Міністерство культури реагує
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звернуло увагу на факт незаконного будівництва п’ятиповерхового готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані, яка є важливим місцем паломництва для єврейської громади.
Пам’ятка під державною охороною
Могила цадика Нахмана внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний статус (№ 4606-Чк). Відповідно до закону, будь-яке будівництво в охоронній зоні має відповідати нормам Закону України "Про охорону культурної спадщини". МКСК вже відмовило в погодженні проєкту будівництва через невідповідність архітектурних рішень вимогам охорони культурної спадщини.
Зазначені земельні ділянки потрапляють до зон охорони державного історико-архітектурного заповідника "Стара Умань", історико-культурного центру брацлавських хасидів і центрально-міського історичного ареалу Умані. У цих зонах заборонено будівництво, земляні роботи та будь-які дії, які можуть порушити збереження пам’ятки або змінити традиційний характер середовища.
Рішучі дії для захисту пам’ятки
МКСК у співпраці з Черкаською обласною військовою адміністрацією та іншими органами державної влади продовжує вживати заходів для припинення незаконних робіт. Будівництво, яке не відповідає законодавству, ставить під загрозу збереження унікальної культурної спадщини, і влада наполягає на дотриманні встановлених правил.
Розвиток ситуації навколо цієї пам’ятки залишається під контролем МКСК, яке закликає суворо дотримуватися законодавства для захисту історичних цінностей України.
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