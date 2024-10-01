Ультрас "Шахтаря" Вітранюк загинув на війні

Фанат донецького "Шахтаря" Роман Вітранюк загинув під час виконання бойового завдання на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу .

Чемпіон України оголосив про загибель ще одного відданого вболівальника. "Турист" віддав життя за батьківщину, даючи відсіч агресії Росії.

"Роман Вітранюк (Турист), представник ультрас "Шахтаря", боєць взводу розвідки 44-ї ОМБр. Героїчно загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на сході України. Вічна слава Героям!" – ідеться в дописі "гірників".

"Шахтар" поділився світлинами "Туриста" в строю і з футболістами першої команди – Тарасом Степаненком, Миколою Матвієнком і Олександром Зубковим – у тилу. Лише кілька днів тому на Луганщині загинув ультрас криворізького "Кривбаса" Данило Настич.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча непереконливо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 13 очок після восьми турів.

"Шахтар" розпочав чемпіонат із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Утім, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через тривалу повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Однак, у 8-му турі підопічні Пушіча розійшлися миром із рівненським "Вересом" (1:1).