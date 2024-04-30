Уламки розлетілись на 1,5 км. З'явилось відео удару касетним снарядом по Одесі

Як розповів Костін, внаслідок атаки відомо про:

5 загиблих людях;

більше 30 постраждалих, серед яких дві дитини й вагітні жінка.

Наразі п'ятеро поранених перебувають у вкрай важкому стані.

"Удар було здійснено балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети", - розповів Костін.

Генпрокурор додав, що слідство наразі має підстави вважати, що рішення щодо удару по Одесі касетним боєзарядом приймалось офіцерами збройних сил країни-терориста з метою вбивства якомога більшої кількості людей.

"Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - додав Костін.

Ракетний удар по Одесі

Ворог завдав ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня. Зокрема після атаки почалась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії". Будівлю також ще називають "Замком Гаррі Поттера".

Про застосування ракети зі шрапнеллю заявив голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Зранку, 30 квітня, голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомляв про те, що 23 постраждалих наразі продовжують лікування у медзакладах.

Детальніше про удар по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.