Укуси мошок можуть вбити: в Україні фіксують спалах небезпечної хвороби

Симулідотоксикоз небезпечний як для людей, так і для тварин. Найбільше страждає велика рогата худоба та коні, адже мошки часто скупчуються в ділянках очей, носа й вух.

Симптоми хвороби у тварин:

різке зниження апетиту,

занепокоєння,

рясне слиновиділення,

судоми, парези,

серозні виділення з очей і носа.

Найуразливіші - молоді тварини віком 1-2 роки, які вперше перебувають на випасі.

Мошки розмножуються в проточній воді, але можуть долати десятки кілометрів і атакують лише вдень на відкритих місцях.

Як захистити тварин:

випасати худобу з 11:00 до 17:00 на провітрюваних підвищеннях подалі від водойм;

регулярно обробляти тварин репелентами та інсектицидами;

проводити дезінфекцію ферм і територій;

знищувати місця виплоду мошок - очищувати русла річок, косити траву на берегах.

У разі зараження тварину слід ізолювати, обтерти мокрою ганчіркою та негайно звернутися до ветеринара.