Укуси мошок можуть вбити: в Україні фіксують спалах небезпечної хвороби
У весняно-літній період в Україні фіксують зростання випадків симулідотоксикозу - токсико-алергічного захворювання, яке передається через укуси мошок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.
Симулідотоксикоз небезпечний як для людей, так і для тварин. Найбільше страждає велика рогата худоба та коні, адже мошки часто скупчуються в ділянках очей, носа й вух.
Симптоми хвороби у тварин:
- різке зниження апетиту,
- занепокоєння,
- рясне слиновиділення,
- судоми, парези,
- серозні виділення з очей і носа.
Найуразливіші - молоді тварини віком 1-2 роки, які вперше перебувають на випасі.
Мошки розмножуються в проточній воді, але можуть долати десятки кілометрів і атакують лише вдень на відкритих місцях.
Як захистити тварин:
- випасати худобу з 11:00 до 17:00 на провітрюваних підвищеннях подалі від водойм;
- регулярно обробляти тварин репелентами та інсектицидами;
- проводити дезінфекцію ферм і територій;
- знищувати місця виплоду мошок - очищувати русла річок, косити траву на берегах.
У разі зараження тварину слід ізолювати, обтерти мокрою ганчіркою та негайно звернутися до ветеринара.
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