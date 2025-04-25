Укус кліща може викликати смертельну алергію на м’ясо: що варто знати

У США зростає кількість випадків алергії на м’ясо після укусу кліщів, які переносять небезпечну молекулу альфа-гал.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Independent.
З настанням сезону кліщів експерти попереджають про рідкісну, але потенційно небезпечну алергічну реакцію, яка може виникнути після укусу - йдеться про так званий синдром альфа-галу (AGS). Цей стан може зробити неможливим споживання червоного м’яса, а в окремих випадках - загрожувати життю.
Дослідники виявили, що щонайменше три види кліщів у США можуть передавати особливу цукрову молекулу - альфа-гал - яка здатна запускати серйозні збої в роботі імунної системи. Раніше вважалося, що лише кліщ Lone Star, поширений на сході від Скелястих гір, є джерелом ризику, однак тепер стало відомо, що до розвитку AGS можуть призводити також укуси інших видів, зокрема оленячого та західного чорноногого кліща.
Один із задокументованих випадків стався у 2022 році в штаті Мен. Жінка виявила кліща на руці після прогулянки лісом, а через кілька днів після вживання смаженого кролика та яловичини почала страждати від болю в животі, діареї та блювання. Алергія минула лише через 10 місяців.
Загалом у США з 2010 по 2022 роки зафіксовано близько 110 тисяч підозрюваних випадків AGS. Водночас науковці вважають, що реальна кількість вища, адже симптоми можуть проявлятися із затримкою, а сам синдром залишається маловідомим навіть серед лікарів.
AGS може спричинити анафілаксію - важку алергічну реакцію, що потребує термінового введення адреналіну. Лікування синдрому не існує, тому найкращий спосіб захисту - уникнення укусів кліщів.
За словами епідеміологині Ганни Олтін з Департаменту охорони здоров’я штату Вашингтон, кліщі активні з березня по травень, але через зміни клімату сезон їх активності стає довшим і ширшим за географією.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розпочався сезон активності кліщів, які можуть переносити небезпечні захворювання, такі як хвороба Лайма, енцефаліт та туляремія. Зокрема, у Черкаській області вже зафіксовано 13 випадків хвороби Лайма. Фахівці зазначають, що аномально тепла зима сприяла ранньому пробудженню кліщів.
Медики радять дотримуватись заходів профілактики: носити світлий одяг з довгими рукавами, регулярно оглядати себе та домашніх тварин після прогулянок, уникати високої трави та чагарників, а також обробляти одяг після перебування на природі. У разі укусу кліща рекомендується звернутися до лікаря або самостійно видалити паразита, обробити місце укусу антисептиком і спостерігати за самопочуттям протягом наступного місяця.
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