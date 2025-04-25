Укус кліща може викликати смертельну алергію на м’ясо: що варто знати

У США зростає кількість випадків алергії на м’ясо після укусу кліщів, які переносять небезпечну молекулу альфа-гал.

З настанням сезону кліщів експерти попереджають про рідкісну, але потенційно небезпечну алергічну реакцію, яка може виникнути після укусу - йдеться про так званий синдром альфа-галу (AGS). Цей стан може зробити неможливим споживання червоного м’яса, а в окремих випадках - загрожувати життю.

Дослідники виявили, що щонайменше три види кліщів у США можуть передавати особливу цукрову молекулу - альфа-гал - яка здатна запускати серйозні збої в роботі імунної системи. Раніше вважалося, що лише кліщ Lone Star, поширений на сході від Скелястих гір, є джерелом ризику, однак тепер стало відомо, що до розвитку AGS можуть призводити також укуси інших видів, зокрема оленячого та західного чорноногого кліща.

Як проявляється алергія після укусу кліщів

Один із задокументованих випадків стався у 2022 році в штаті Мен. Жінка виявила кліща на руці після прогулянки лісом, а через кілька днів після вживання смаженого кролика та яловичини почала страждати від болю в животі, діареї та блювання. Алергія минула лише через 10 місяців.

Загалом у США з 2010 по 2022 роки зафіксовано близько 110 тисяч підозрюваних випадків AGS. Водночас науковці вважають, що реальна кількість вища, адже симптоми можуть проявлятися із затримкою, а сам синдром залишається маловідомим навіть серед лікарів.

AGS може спричинити анафілаксію - важку алергічну реакцію, що потребує термінового введення адреналіну. Лікування синдрому не існує, тому найкращий спосіб захисту - уникнення укусів кліщів.

За словами епідеміологині Ганни Олтін з Департаменту охорони здоров’я штату Вашингтон, кліщі активні з березня по травень, але через зміни клімату сезон їх активності стає довшим і ширшим за географією.