Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта

Укрзализныця ежедневно спасает украинцев из городов, которые обстреливают российские военные. Также компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Киев, Дарницкий вокзал:
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00: 00 на сайте Укрзализныци.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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