ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Укрзализныця" намерена заменить запчасти российского производства украинскими

Новости » Инфраструктура    21.12.2018 - 13:00
"Укрзализныця" намерена заменить запчасти российского производства украинскими
Фото: УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2019 году компании необходимо 230 позиций запчастей

"Укрзализныця" планирует заменить используемые импортные части на продукцию украинского производства. Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов, передает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По его словам, в первую очередь планируется заменить продукцию производства России.

"В 2019 году компании необходимо 230 позиций запчастей - это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд гривен для украинской экономики", - сказал Кравцов.

Каталог дефицитной продукции уже опубликован на сайте компании. В последующем он будет детализироваться и расширяться.

По словам главы УЗ, сейчас идут переговоры с Prozzoro.Продажи, чтобы иметь возможность заключать рамочные договора на 3 года.

"Для отечественных производителей это еще лучше, чем разовые заказы. Тогда собственники будут заинтересованы в развитии своих производственных баз и будут понимать объем продукции в долгосрочной перспективе", - резюмировал он.

Кроме того, по словам Кравцова, в следующем году компания готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд гривен до уровня 2018 года. В частности, речь идет о 8,1 млрд гривеен в капвложения и 5,4 млрд гривен в текущие ремонты.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственных баз после распада СССР остались за границей", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обновила корпоративный логотип. 

Экспортеры заявили, что "Укрзализныця" поставила под угрозу декабрьские контракты На новогодние праздники назначили 29 дополнительных поездов
Новости Украины Укрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь