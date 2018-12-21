"Укрзализныця" намерена заменить запчасти российского производства украинскими

Фото: УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2019 году компании необходимо 230 позиций запчастей

"Укрзализныця" планирует заменить используемые импортные части на продукцию украинского производства. Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов, передает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По его словам, в первую очередь планируется заменить продукцию производства России.

"В 2019 году компании необходимо 230 позиций запчастей - это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд гривен для украинской экономики", - сказал Кравцов.

Каталог дефицитной продукции уже опубликован на сайте компании. В последующем он будет детализироваться и расширяться.

По словам главы УЗ, сейчас идут переговоры с Prozzoro.Продажи, чтобы иметь возможность заключать рамочные договора на 3 года.

"Для отечественных производителей это еще лучше, чем разовые заказы. Тогда собственники будут заинтересованы в развитии своих производственных баз и будут понимать объем продукции в долгосрочной перспективе", - резюмировал он.

Кроме того, по словам Кравцова, в следующем году компания готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд гривен до уровня 2018 года. В частности, речь идет о 8,1 млрд гривеен в капвложения и 5,4 млрд гривен в текущие ремонты.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственных баз после распада СССР остались за границей", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обновила корпоративный логотип.