В "Укрзалізниці" підтвердили смерть пасажира від спеки у потязі

"(Інформація, - ред.) підтверджується. Це поїзд "Запоріжжя-Ужгород". Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті", - сказав він.

В "Укрзалізниці зазначають, що подібні трагедії "не стають сухою статистикою", кожен випадок розбирається.

"По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. (Висновків, - ред. ) по цьому випадку поки немає", - зазначив Перцовський.

Він підтвердив, що у вагоні не було системи кондиціювання, оскільки вагон продавався без кондиціювання.

"Тому я звертаюся до пасажирів: температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали", - додав він.

Що відомо про трагедію

Днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу "Запоріжжя-Ужгород". Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги у місто Стрий Львівської області.

Як зазначали пасажири потягу, у купе була спека, вагон був без кондиціонера.