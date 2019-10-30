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"Укрпошта" прекращает продажу лотерейных билетов

Новости » Общество    30.10.2019 - 15:59
"Укрпошта" прекращает продажу лотерейных билетов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение было принято из-за возможной легализации игорного бизнеса в Украине

Государственная компания "Укрпошта" прекращает продажу лотерейных билетов с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы правления компании Игоря Смелянского.

По его словам, такое решение было принято, чтобы не конкурировать с казино из-за планов Верховной рады легализировать игорный бизнес.

"Чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемых решений Верховной рады, Укрпошта с 1 ноября окончательно прекратила продавать лотереи, и единственная азартная игра в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов", - заявил Смелянский.

&quot;Укрпошта&quot; прекращает продажу лотерейных билетов

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на услуги "Укрпошты" с 1 января 2020 года вырастут на 15-20%. Решение о повышении тарифов подтвердил Смелянский.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров допускает частичную приватизацию "Укрпошты". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, компания может выйти на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что видит развитие "Укрпошты" в привлечении стратегического инвестора.

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