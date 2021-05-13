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"Укрпочта" о гибели 8 млн пчел: это впервые, виновата погода

Автор: Даша Харченко

В компании "Укрпочта" прокомментировали гибель 8 млн пчел, которых отправили пчеловоды из Закарпатской области. Говорят, это впервые.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

В компании заявили, что каждый год в сезон перевозят пчел по просьбам пчеловодов. При этом такая перевозка несет в себе риски из-за особенностей к упаковке и транспортировки.

"То, что произошло сегодня, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до +27°С и выше. Перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Также нужно понимать, что грузовики, в которых Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха", - говорится в сообщении.

В компании пообещали усилить требования к пересылке и транспортировке пчел. Теперь не будут перевозить пчел, если температура воздуха в месте отправления или доставки будет превышать +20°С.

Сегодня днем стало известно, что компания "Укрпочта" нанесла пчеловодам из Закарпатья ущерб на полмиллиона гривен, погубив при транспортировке 8 млн пчел. Перевозчик транспортировал 400 специальных пакетов с насекомыми из Иршавы и Виноградова на грузовике Hyundai. Там были матки, пчелы и расплод. Но отсутствие доступа воздуха привело к тому, что пчелы погибли в течение нескольких часов.

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