"Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

"Укроборонпром" внедрил алгоритм действий в случае обнаружения вируса у работника

Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, государственный концерн "Укроборонпром" с 12 марта ввел на всех своих предприятиях особый режим работы Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как сообщается, работники концерна и предприятий имеют возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Родители, у кого есть потребность в уходе за ребенком в связи с введением карантина в садах и учебных заведениях, также могут работать отдаленно.

В случае обнаружения коронавируса у человека на предприятии, для всех работников, имевших непосредственный контакт с больным, будет введен обязательный двухнедельный карантин, а концерн будет выплачивать материальную помощь работникам в случае заболевания.

Также, работники, которые были в командировках в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по возвращении должны находиться дома в течение двух недель и ограничить свой контакт с окружающими.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.