"Укрнафта" Коломойского оспорила приказ МОЗ о вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение Окружного админсуда Киева, обнародованное 24 декабря 2021 года в едином госреестре судебных решений

"Заявление об обеспечении административного иска удовлетворить. Остановить действие приказа МОЗ "Об утверждении Изменений к перечню профессий, производство и организаций, сотрудники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от 1 ноября 2021 года №2393" в обновлении ПАО "Укрнафта", - говорится в решении суда.

"Укрнафта" утверждает, что не является объектом государственной собственности и не может быть включена в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

"Отстранение работников ПАО "Укрнафта" от работы будет иметь только негативные последствия для хозяйственной деятельности компании, поскольку это приведет к невозможности осуществлять добычу нефти и газа в запланированных объемах, переработку углеводородов в необходимых объемах, уменьшит продажу нефтепродуктов на автозаправочных и газозаправочных станциях компании", - обосновывает свою позицию "Укрнафта".