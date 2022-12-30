ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Укргазбанк допоможе закупити обладнання біогазового заводу для провідного вітчизняного аграрія

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 09:20

Державний Укргазбанк всього за декілька днів організував та випустив документарний акредитив на закупку обладнання біогазового заводу від світового виробника з Данії.

Укргазбанк допоможе закупити обладнання біогазового заводу для провідного вітчизняного аграрія

Завод буде виготовлений протягом року та вироблятиме електроенергію і тепло за новітніми технологіями. Вартість проєкту – 12,7 млн євро.

Підтримку акредитиву надав ЄБРР за Програмою підтримки торгівлі (TFP EBRD), а підтверджуючим фінансуючим банком традиційно виступив першокласний європейський банк.

Нагадаємо, що Укргазбанк вже другий рік поспіль є найкращим у торговельному фінансуванні за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP). Нещодавно банк здійснив 200-ту угоду в межах програми.

Про Укргазбанк:

Укргазбанк – провідний ЕКОбанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи проєкти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Укргазбанк є системно важливим банком, входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок