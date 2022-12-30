Укргазбанк допоможе закупити обладнання біогазового заводу для провідного вітчизняного аграрія

Державний Укргазбанк всього за декілька днів організував та випустив документарний акредитив на закупку обладнання біогазового заводу від світового виробника з Данії.

Завод буде виготовлений протягом року та вироблятиме електроенергію і тепло за новітніми технологіями. Вартість проєкту – 12,7 млн євро.

Підтримку акредитиву надав ЄБРР за Програмою підтримки торгівлі (TFP EBRD), а підтверджуючим фінансуючим банком традиційно виступив першокласний європейський банк.

Нагадаємо, що Укргазбанк вже другий рік поспіль є найкращим у торговельному фінансуванні за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP). Нещодавно банк здійснив 200-ту угоду в межах програми.

Про Укргазбанк:

Укргазбанк – провідний ЕКОбанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи проєкти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Укргазбанк є системно важливим банком, входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів.