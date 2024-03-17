"Укренерго" та Гарпок зобовязані до кінця березня визнати борги перед "зеленою" генерацією, - адвокат

Держкомпанія "Укренерго" та "Гарантований покупець" тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами "зеленої" генерації і кінцевий термін щодо підписання відповідної документації спливає в кінці березня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександра Трохимця.

За його словами, проблема небалансів та непідписаних актів між Гарпоком та "Укренерго" тягнеться з вересня 2022 року.

"Та навіть те, що Верховна рада ухвалила закон №3220, який визначив порядок врегулювання небалансів, які накопичувались півтора роки, не розставило точки над "і" - наразі підписаних актів досі ніхто не бачив", - сказав Трохимець.

"Укренерго та Гарпок мають підписати їх до кінця березня", - зазначив адвокат.

При цьому, він розповів, що представники галузі майже одноголосно сходяться в думці, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.

"Лише питання часу, коли на цю проблему звернуть увагу міжнародні донори. Адже фактично з вересня 2022 здійснюється такий собі прихований шантаж виробників з ВДЕ, за рахунок того, що Укренерго та Гарпок умисно не підписують між собою документи", - пояснив адвокат.

Водночас він закликав на цю проблему звернути увагу Національну комісію з питань енергетики та комунальних послуг, уряд, а також Міністерство енергетики.

"Особливо на спеціальній робочій групі з вирішення боргових проблем, яку якраз відвідують в основному державні компанії та структури", - сказав Трохимець.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.