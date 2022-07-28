"Укрэнерго" планирует перечислить 8-10 млрд гривен для выплаты долгов за "зеленую" электроэнергию, - УВЭА

Как отмечается, по предварительным оценкам "Укрэнерго", расчеты по системным ограничениям должны быть полностью осуществимы в течение середины августа-начала сентября 2022 года, а выплаты за услугу по увеличению доли по ВИЭ будут закрыты в течение четвертого квартала 2022 года.

"До конца года, НЭК "Укрэнерго" планирует заплатить ГП "Гарантированный покупатель" около 8-10 млрд грн", - указывают в УВЕА.

По информации руководителя "Укрэнерго", источниками выплат средств предприятиям ВИЭ частично могут быть ЕБРР, которую в ближайшее время "Укрэнерго" должен получить в виде нового транша в сумме 97 млн евро. На выплаты за зеленую электроэнергию планируется направление также части прибыли, которую компания получает от продажи пересечений для экспорта электроэнергии в страны ЕС.

НЭК "Укрэнерго" также высказало однозначное мнение относительно возможности повышения уровня расчетов с производителями из ВИЭ за поставленную электроэнергию в 2022 году. По мнению компании, с учетом финансовой ситуации на рынке, максимальный уровень выплат на который могут рассчитывать производители из ВИЭ к концу 2022 года составит не более 40%.

"Зато участники рынка, принявшие участие в дискуссии, выразили убеждение, что у государства есть финансовая возможность довести данный уровень до 60%", - отмечают в УВЭА.

Как сообщалось, по мнению народного депутата Людмилы Буймистер, низкий уровень расчетов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии ставит под угрозу энергетическую безопасность и борьбу с российской энергетической политикой.

По ее словам, платежи перед "зеленой" генерацией с марта находятся на таком критическом уровне, что едва покрывают операционные затраты предприятий. Многие компании уже на грани банкротства, и если это произойдет, то дальнейшее укрепление нашей энергетической безопасности и противостояние грязной Российской энергетической политике станет под вопросом.

Напомним, Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.