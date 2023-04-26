"Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини

"Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Тому що сьогодні це фактично єдине джерело реальних грошей, які могли б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт", - наголосив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Він також зазначив, що внаслідок зупинки експорту Україна щоденно втрачає до 20 млн гривень.

"Це пов’язано з тим, що йдуть обмеження "зеленим" за профіциту, яким "Укренерго" потім сплачує відповідну суму коштів. Ця електроенергія могла бути не обмеженою і продаватися на експорт", - підкреслив очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.

Пізніше Словаччина зупинила закупівлі української електроенергії, тому що в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведено у відповідність до стандартів Євросоюзу.