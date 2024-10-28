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В Україну повертається похолодання: синоптик назвала дату

Понеділок 28 жовтня 2024 12:39
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В Україну повертається похолодання: синоптик назвала дату Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

29 жовтня на більшості території України очікується суха погода з комфортною температурою повітря. Однак подекуди прогнозуються дощі.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За прогнозом синоптика, дощі можливі лише на заході країни, а подекуди ранкові тумани можуть погіршити видимість для водіїв і спричинити зниження якості повітря.

Протягом дня температура триматиметься на рівні +10…+16 градусів. Трохи прохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині, де місцями очікується +9…+11 градусів.

Погода в Києві

У Києві 29 жовтня також буде сухо: вночі +6…+8 градусів, удень +11…+13 градусів.

Похолодання в Україні

За прогнозом синоптика, відчутне похолодання прийде з 2-3 листопада, із найближчих суботи-неділі.

28 жовтня в Україні прогнозується мінлива хмарність без значних опадів. У західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях місцями можливий туман.

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