В Україну повернули тіло закатованої в полоні журналістки Вікторії Рощиної

"Так, її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - зазначив заступник глави МВС.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, а також публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.нет".

У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".